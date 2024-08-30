Monobank упростил онлайн-покупки

Как отмечает соучредитель Monobank Олег Гороховский, пользовательский опыт выглядит так, "будто в него мало инвестировали".

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Олег Гороховский Сооснователь Monobank Меня раздражает процесс онлайн-заказов. Каждый раз приходится вводить одни и те же данные: имя, номер телефона, электронную почту, отделение почты – и это минимум. Иногда доходит до ввода индексов и адресов.

Для онлайн-заказов в Monobank существует сервис mono checkout. Фактически это кнопка заказов на сайте, где нужно только авторизоваться через приложение mono.

Сервис автоматически заполнит все необходимые данные: имя, номер телефона и отделение почты.

Такой подход должен стать новым стандартом в покупках, ведь он выгоден всем. Покупатели могут быстрее покупать, а продавцы – увеличивать продажи, поскольку процесс становится более удобным для клиентов,

– отмечает Гороховский.

Сервис mono checkout можно протестировать по ссылке.