Monobank упростил онлайн-покупки
Как отмечает соучредитель Monobank Олег Гороховский, пользовательский опыт выглядит так, "будто в него мало инвестировали".
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Меня раздражает процесс онлайн-заказов. Каждый раз приходится вводить одни и те же данные: имя, номер телефона, электронную почту, отделение почты – и это минимум. Иногда доходит до ввода индексов и адресов.
Для онлайн-заказов в Monobank существует сервис mono checkout. Фактически это кнопка заказов на сайте, где нужно только авторизоваться через приложение mono.
Сервис автоматически заполнит все необходимые данные: имя, номер телефона и отделение почты.
Такой подход должен стать новым стандартом в покупках, ведь он выгоден всем. Покупатели могут быстрее покупать, а продавцы – увеличивать продажи, поскольку процесс становится более удобным для клиентов,
– отмечает Гороховский.
Сервис mono checkout можно протестировать по ссылке.