Укрпошта видаватиме посилки без черги

Від 9 червня клієнти "Укрпошти", які приходять лише за посилками, зможуть отримувати їх без очікування в черзі. Йдеться про ті відділення, де поки що немає окремого віконця для видачі відправлень.

Обмеження – п'ять посилок

Водночас є обмеження – не більше п'яти посилок за раз, повідомили в пресслужбі компанії, передає 24 Канал.

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У "Укрпошті" зазначають, що така ініціатива має на меті покращити клієнтський досвід і пришвидшити обслуговування. У травні 98% внутрішніх посилок було доставлено вчасно – завдяки автоматизації сортування та новим логістичним маршрутам.

Причинами незначних затримок (2%) стали бойові дії на Донеччині, Сумщині та Херсонщині.

Для порівняння, у світі рівнем якісної доставки вважається показник у 95%. Такі гіганти, як FedEx та UPS, зазвичай демонструють 95–97%.