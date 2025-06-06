Укрпошта видаватиме посилки без черги
- З 9 червня клієнти "Укрпошти" можуть отримувати посилки без очікування в черзі, за умови відсутності окремого вікна для видачі.
- Існує обмеження на кількість отриманих посилок за раз – не більше п'яти.
Від 9 червня клієнти "Укрпошти", які приходять лише за посилками, зможуть отримувати їх без очікування в черзі. Йдеться про ті відділення, де поки що немає окремого віконця для видачі відправлень.
Обмеження – п'ять посилок
Водночас є обмеження – не більше п'яти посилок за раз, повідомили в пресслужбі компанії, передає 24 Канал.
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У "Укрпошті" зазначають, що така ініціатива має на меті покращити клієнтський досвід і пришвидшити обслуговування. У травні 98% внутрішніх посилок було доставлено вчасно – завдяки автоматизації сортування та новим логістичним маршрутам.
Причинами незначних затримок (2%) стали бойові дії на Донеччині, Сумщині та Херсонщині.
Для порівняння, у світі рівнем якісної доставки вважається показник у 95%. Такі гіганти, як FedEx та UPS, зазвичай демонструють 95–97%.