Укртелеком відзвітував про мільярдні доходи

У першому півріччі 2023 року Укртелекому вдалося заробити чималі гроші. Сума доходів компанії перевищила кілька мільярдів.

Укртелеком оприлюднив рівень доходів у 2023 році. Справи компанії доволі непогані, але вона зазнала великих збитків через окуповані території.

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Скільки вдалося заробити Укртелекому

Як повідомляється у звіті компанії, перше півріччя 2023 року принесло компанії дохід у розмірі 2,5 мільярда гривень. Сума податків склала 750 мільйонів гривень.

EBITDA перевищила 700 мільйонів гривень. Рентабельність за цим самим показником склала 27,8%.

Укртелеком повідомив, що зумів збільшити базу клієнтів, які підключені по оптиці, на 10%. Тепер у компанії 320 тисяч таких абонентів. Також Укртелеком побудував 2023 кілометри волоконно-оптичних ліній.

Станом на початок липня оптику від Укртелекому мали 1700 освітніх та 1280 медичних закладів, а ще – 550 територіальних громад. Комерційна оренда майна принесла компанії дохід у розмірі 230 мільйонів гривень.

Разом з тим, збитки Укртелекому від війни складають 2,8 мільярда гривень. Причини – знецінення операційних активів, руйнування від дій російських військ будівель, обладнання тощо.