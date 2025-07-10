"Укрзалізниця" скоротить чверть штату – кого торкнуться звільнення

До кінця 2025 року "Укрзалізниця" планує зменшити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу. Частину офісних працівників запрошують працювати "на рейках", де не вистачає людей.

Хто потрапить під скорочення

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів генеральний директор компанії Олександр Перцовський, передає 24 Канал. Скорочення є частиною масштабної програми оптимізації "Залізна ефективність". У межах ініціативи планують ліквідувати понад 500 посад, переважно в офісних і управлінських структурах.

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Перцовський зазначив, що в компанії надлишок управлінських рівнів і дублювання функцій. Цифровізація окремих процесів також зробила частину адміністративних підрозділів менш необхідними. Саме ці відділи стали першими в списку скорочень.

Увага. За даними джерел у середньому менеджменті УЗ, у деяких сервісних департаментах центрального офісу чисельність зменшать наполовину.

УЗ реформує штат на тлі збитків

Натомість працівникам офісів пропонують переходити на позиції, пов'язані з безпосередньою роботою на залізниці. Зокрема, провідників, машиністів і ремонтників. Дефіцит у цих професіях оцінюється в 20%.

Минулого року компанію залишили понад 9 тисяч працівників, це найбільший показник серед українських підприємств. Причиною кадрової оптимізації є фінансовий тиск.

Витрати на персонал становлять понад половину всіх витрат "Укрзалізниці". У 2023 році вони зросли майже на 14% і досягли 51,8 мільярдів гривень, що перевищило темпи зростання доходів.

У 2024 році дохід компанії зріс лише на 11% – до 104,1 мільярдів гривень, при цьому замість прибутку компанія зафіксувала 2,75 мільярдів гривень збитків (для порівняння: у 2023 році був прибуток 4,9 мільярдів гривень).

У першому кварталі 2025-го виторг скоротився на 22%, а збитки сягнули 6,7 мільярдів гривень. Серед ключових причин погіршення фінансового стану – різке падіння обсягів вантажних перевезень, які залишаються основним джерелом доходів компанії.