Від 200 гривень: Укрзалізниця запустила місячні проїзні на низку приміських маршрутів

Укрзалізниця запустила абонементи на місячний проїзд приміськими маршрутами. Їх можна придбати у чат-ботах перевізника у всіх популярних месенджерах.

Водночас, такі проїзні підійдуть не всім. Місячний абонемент можна придбати лише на приміські маршрути у 10 областях України.

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Абонементи на проїзд від Укрзалізниці

Пресслужба Укрзалізниці 13 жовтня повідомила, що відтепер абонементи на місячний проїзд приміськими маршрутами можна придбати у таких регіонах:

Київська,

Житомирська,

Чернігівська,

Вінницька,

Хмельницька,

Сумська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська області.

Крім того, абонемент можна купити також на Київську кільцеву електричку. Така опція, за словами перевізника, буде максимально зручною для мешканців української столиці.

До слова, вартість абонемента стартує від 200 гривень і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром. Власник проїзного отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за обраним маршрутом протягом 30 днів від дати придбання абонемента.

Нагадаємо, що на початку жовтня Укрзалізниця запропонувала змінити систему тарифоутворення на вантажні перевезення залізницею. Це, за словами голови правління компанії-перевізника Олександра Камишіна, спростить чинні правила й зробить розрахунки тарифів справедливими для всіх учасників ринку.