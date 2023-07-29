Вихідні з користю: читаємо цікаве разом з Біллом Гейтсом
Книги – один з найкращих способів дозвілля. Якщо ви губитеся у виборі або не маєте нічого під рукою, скористайтеся порадами мільярдера, в якого доволі непоганий літературний смак.
Важко знайти успішну людину, яка б не рекомендувала багато читати. Звісно, час на це не завжди є, але на вихідних обов'язково варто виділити кілька годин на занурення у літературний світ.
Читайте також Технології, аграрії, маркетинг: які сфери повинні стати "золотою жилою" майбутнього
24 Канал обрав з рекомендацій Білла Гейтса кілька книг, серед яких точно знайдеться щось цікавеньке саме для вас. Спойлер – вони не стосуються бізнесу чи складних концепцій, тож стануть ідеальною опцією для легкого дозвілля.
"Команда суперників: Біографія Лінкольна"
автор: Доріс Гудвін
Авраам Лінкольн – одна з найбільш видатних та неординарних постатей в історії людства. Робота Доріс Гудвін – одна з найкращих праць про життя цього видатного діяча.
Книга завжди зберігає свою актуальність, адже просто зараз перед нами постає безліч викликів, знайти рішення яких буде далеко не простим завданням.Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.
"Внутрішня гра в теніс"
Автор: Роберт Галлвей
Ні, зовсім не обов'язково розумітися на тенісі чи любити спорт, аби закохатися у цю книгу. У ній йдеться про важливість душевного стану і турботу про себе на рівні із фізичною підготовкою.
Як рухатися від помилок та отримувати від них конструктивний досвід – доволі корисні знання для кожного, і отримати їх допоможе ця книга.
"Капітуляція: 40 пісень, одна історія"
Автор: Боно
Якщо ви полюбляєте автобіографічні розповіді, то просто не можете оминути книгу лідера гурту U2. Історія хлопця з передмістя Дубліна, якому вдалося вирватися на вершину світової музики, нікого не залишить байдужим.
Сам Білл не є шанувальником гурту, але переконаний, що приклад об'єднання чотирьох хлопців з однаковими цінностями та їх шлях боротьби здатен надихнути на великі звершення кожного.