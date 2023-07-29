Важко знайти успішну людину, яка б не рекомендувала багато читати. Звісно, час на це не завжди є, але на вихідних обов'язково варто виділити кілька годин на занурення у літературний світ.

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24 Канал обрав з рекомендацій Білла Гейтса кілька книг, серед яких точно знайдеться щось цікавеньке саме для вас. Спойлер – вони не стосуються бізнесу чи складних концепцій, тож стануть ідеальною опцією для легкого дозвілля.

"Команда суперників: Біографія Лінкольна"

автор: Доріс Гудвін

Авраам Лінкольн – одна з найбільш видатних та неординарних постатей в історії людства. Робота Доріс Гудвін – одна з найкращих праць про життя цього видатного діяча.

Книга завжди зберігає свою актуальність, адже просто зараз перед нами постає безліч викликів, знайти рішення яких буде далеко не простим завданням.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

"Внутрішня гра в теніс"

Автор: Роберт Галлвей

Ні, зовсім не обов'язково розумітися на тенісі чи любити спорт, аби закохатися у цю книгу. У ній йдеться про важливість душевного стану і турботу про себе на рівні із фізичною підготовкою.

Як рухатися від помилок та отримувати від них конструктивний досвід – доволі корисні знання для кожного, і отримати їх допоможе ця книга.

"Капітуляція: 40 пісень, одна історія"

Автор: Боно

Якщо ви полюбляєте автобіографічні розповіді, то просто не можете оминути книгу лідера гурту U2. Історія хлопця з передмістя Дубліна, якому вдалося вирватися на вершину світової музики, нікого не залишить байдужим.

Сам Білл не є шанувальником гурту, але переконаний, що приклад об'єднання чотирьох хлопців з однаковими цінностями та їх шлях боротьби здатен надихнути на великі звершення кожного.