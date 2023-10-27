Unilever продовжує працювати у Росії: один із лідерів у торгівлі навіть не збирається йти

Британська компанія Unilever опинилася під значним тиском через діяльність у Росії. Втім, конгломерат рахує прибутки та не дуже зважає на репутаційні скандали.

Unilever продовжує роботу на російському ринку

Як свідчить звітність Unilever за 3 квартал 2023 року, компанія продовжує активну діяльність на російському ринку. Окрім того, британці не оголошують жодного плану щодо виходу з російського ринку.

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Компанія, яка виготовляє морозиво Cornetto та мило Dove, навпаки відстоює свою присутність ринку окупантів. Мовляв, присутність у Росії зумовлена "заходами стримування", які запровадила російська влада. Окрім того, Unilever виправдовується мінімізацією внеску у російський бюджет, хоча успішні фінансові показники компанії говорять дещо інше.

Російський уряд дійсно обвалює ціни міжнародного бізнесу при його продажі та змушує ще й заплатити великий податок від угоди. Втім, це не завадило багатьом компаніям піти з російського ринку.

У той час як Кремль продовжує створювати перешкоди для виходу з російського ринку, дослідження B4Ukraine показує, що все ще можливо здійснити відповідальний вихід і уникнути співучасті у незаконному вторгненні Росії в Україну,

– заявили в організації.

Втім, британська компанія залишається глухою щодо закликів про вихід з Росії. Натомість менеджмент Unilever планує "новий план дій для стимулювання зростання та розкриття потенціалу".

Зараз працювати на російському ринку, не допомагаючи окупантам, просто неможливо. Будь-яка компанія платить податки у російський бюджет, фінансуючи війну проти України, а також допомагає Кремлю мобілізовувати співробітників.