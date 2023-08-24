Uniqa нарешті змогла продати свій бізнес у Росії та піти від окупантів – Raiffeisen теж у грі

Страхова група Uniqa йде з російського ринку. Угода ще не завершена, але процедура вже перебуває на завершальному етапі.

Австрійська страхова група Uniqa покидає російський ринок. Придбати бізнес повинен російський страхувальник "Ренессанс Жизнь", але про завершення угоди інформації ще не було.

Цікаво Спрацювали санкції: фармацевтичний гігант з Японії негайно йде з російського ринку

У Росії дочірня компанія Uniqa та Raiffeisen мала назву "Райффайзен Жизнь". Страхувальнику належала частка у 75%, банку – решта 25%.

Ми в основному припинили будь-які нові бізнес-операції в Росії відразу після початку війни, а також утрималися від будь-яких подальших інвестицій... Зараз ми робимо останній логічний крок, продаючи нашу російську дочірню компанію, на яку припадає значно менше 1% доходу групи і тому вона відіграє незначну роль у нашому портфелі. Це означає, що ми виходимо з Росії,

– прокоментували в Uniqa відхід з російського ринку.

Вартість угоди наразі не розкривається. Для того, аби повністю завершити процес, залишилося отримати дозвіл від російської влади.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International попри тиск Європейського центрального банку та інших інституцій залишається працювати на російському ринку. НАЗК внесло фінустанову у список міжнародних спонсорів війни.