Антимонопольний комітет України погодив компанії "Укрпалетсистем", оператору мережі UPG, оренду ще 47 автозаправних станцій, що належать до групи "Приват".

Про які компанії групи "Приват" мова?

Йдеться про активи 10 юридичних осіб, інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу АМКУ.

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Серед яких:

ТОВ "Ньюпорт Холдінг" – 10 АЗС

ТОВ "Нафтапрайм" – 9 АЗС

ТОВ "Лайк Інвест" – 6 АЗС

та інші.

Зауважимо. АЗС розташовані по всій території України.

Що цьому передувало?

Це вже друге рішення АМКУ за останній час. Так, 10 липня UPG отримала дозвіл на оренду 34 заправок у Київській області, тож загальна кількість об’єктів, які UPG може взяти в оренду у групи "Приват", становить 81 АЗС.

Згодом під контроль UPG можуть перейти ще щонайменше 400 заправок, які наразі належать до мережі "Приват".

Так, за словами голови АМКУ Павла Кириленка, після того як компанія UPG отримала дозвіл на оренду 47 АЗС, далі до розгляду візьмуть ще 46. Йдеться про об'єкти, розташовані у південно-східному, східному та центральному регіонах країни, зокрема в Києві та Київській області. Загалом, за оцінками АМКУ, йдеться про понад 550 об'єктів.

Довідково. За даними YouControl, засновницею та кінцевою бенефіціарною власницею компанії-орендаря – ПП "Укрпалетсистем" – є Юлія Васьковська. Їй належить 100% у статутному капіталі підприємства.