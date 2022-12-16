Урожай зернових в Україні наступного року буде значно меншим: невтішний прогноз УКАБ

Валовий збір зернових в Україні у 2023 році може становити 34 мільйони тонн, що на 37% менше показника поточного року і на 60% менше проти 2021 року. При цьому, урожай олійних культур очікується на рівні 19,3 мільйона тонн, що на 13% більше, ніж у 2022 році, проте все ще на 15% менше, ніж у довоєнному 2021-у.

Таким прогнозом на наступний рік поділилися в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ). В асоціації назвали причини очікуваного різкого скорочення урожайності зернових та обґрунтували власні оцінки.

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Невтішні прогнози УКАБ

В УКАБ зауважили, що причинами скорочення урожаю зернових наступного року стане передусім зменшення посівних площ під такі культури на 45%, – до 8,7 мільйона гектарів. Крім того, очікується зміна структури посівів на користь олійних культур та зниження врожайності зернових.

З оброблюваних у 2021 році 28,4 мільйона гектарів, станом на грудень 2022 року, на підконтрольній Україні території розташовується 24,6 мільйона гектарів угідь, – 86% від усієї території.

Водночас, на близько 3,8 мільйона гектарів з них неможливо вести сільськогосподарські роботи через близькість до лінії фронту, постійні обстріли та замінування.

Окрім того, завершення посівної кампанії озимих культур уже продемонструвало значне скорочення посівних площ – у 2022 році засіяно 3,8 мільйона гектарів озимих культур, що на 43% менше проти показника 2021 року.

Причиною цього, зауважують в УКАБ, є обмежена можливість експорту, дорога логістика, і, як наслідок, – значна різниця у цінах на зернові культури по регіонах.

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Вплив розташування на ціноутворення

За даними асоціації, регіони, які розташовані ближче до морських портів та кордонів з Євросоюзом, мають вищу ціну на продукцію, якщо порівнювати з регіонами на Півночі та Сході країни.

До прикладу, вартість однієї тонни кукурудзи з ПДВ на Закарпатті становить 6 800 гривень, коли на Сумщині – 4 900 гривень. Проте, наголошують в УКАБ, навіть на Заході України ціни є збитковими, а отже, близькість до кордону з ЄС та працюючими портами визначає здатність відповідних областей до продовження виробництва зерна.

Скільки тонн зернових українські аграрії прогнозовано зберуть у 2023 році / Інфографіка УКАБ

Чому фокус аграріїв змістився на олійні культури

В УКАБ прогнозують, що наступного року спостерігатиметься зростання площ під олійні культури на противагу зерновим. Це, зокрема, спричинено вищою маржинальністю олійних порівняно із зерновими та значним подорожчанням логістики зернових цього року.

Зазначається, що ціна на олійні на світовому ринку нині вдвічі перевищує вартість зернових культур. Тому посівні площі під олійні прогнозовано зростуть до 9,7 мільйона гектарів, – показник на 32% більший, ніж у 2022 році та на 9% вищий проти 2021 року.

До слова, в асоціації констатували, що наступного року посівні площі під олійні культури таким чином вперше будуть більшими, ніж під зернові.