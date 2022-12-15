Як зазначається в офіційному пресрелізі НБУ, ініціатива потребує ревізії та перегляду на тлі нових економічних викликів. Так, умови програми мають намір удосконалити.

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Програму "Доступні кредити 5-7-9%" планують удосконалити

Учасники засідання РФС зауважили, що у нинішніх економічних реаліях доцільно розширити коло доступних для позичальників фінансових інструментів й водночас оптимізувати бюджет програми. Це допоможе здійснити поступовий перехід бізнесів-позичальників до сплати ненульових процентних ставок.

У пресрелізі НБУ підкреслюється, що ключовим рушієм кредитної активності в умовах високих ризиків воєнного стану є доступ банків до державних програм підтримки кредитування, зокрема й до програми "Доступні кредити 5-7-9%".

До слова, у підсумку члени РФС підтримали доцільність вдосконалення умов програми "Доступні кредити 5-7-9%" за участі Мінфіну, профільних міністерств та Нацбанку. Водночас, що саме планують змінити у популярній програмі пільгового кредитування, наразі невідомо.

Додамо, що станом на 12 грудня, з моменту старту ініціативи "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав у межах програми 51 414 позик загальною сумою 158,86 мільярда гривень.

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