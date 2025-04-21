Уряд змінив правила для проєктів зі значними інвестиціями

Кабмін дозволив інвесторам вкладати кошти в проєкти до подання заявки на державну підтримку. Тепер не треба чекати 18 місяців, як це передбачалося раніше.

Чому це важливо

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінекономіки. Зроблені заздалегідь інвестиції не включатимуться в загальний обсяг "значних інвестицій", та нововведення дозволяє компаніям не відкладати реалізацію своїх планів.

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"Це приклад конструктивної співпраці між державою і бізнесом, яка сприяє економічному зростанню та фінансовій незалежності", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Зауважте. Держава підтримує масштабні інвестпроєкти у рамках програми "Зроблено в Україні". За умовами, компанії, що інвестують від 12 мільйонів євро, можуть отримати компенсацію до 30% капітальних витрат. Тривалість таких проєктів може сягати 5 років.

Які галузі в пріоритеті

Серед пріоритетних галузей — переробна промисловість, логістика, видобуток, охорона здоров'я, освіта, культура, спорт, туризм, ІТ та інші.