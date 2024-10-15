АРМА продало останній годинник Медведчука: чому ціна впала майже вдвічі

15 жовтня 2024, 07:03
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Автор: Ярослав Сиваківський

Джерело:

Prozorro.Продажі

Майно зрадника Віктора Пінчука пішло з молотка. Його колекція годинників тепер належить іншим людям.

Останній лот з колекції 

"З молотка" пішов останній годинник з колекції зрадника та кума Путіна Віктора Медведчука. Це було творіння бренду Dolce & Gabbana, повідомляє Liga.net

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Через те, що годинник мав сліди використання, його продавали за "голландською" схемою, тобто з можливістю зниження ціни. Відтак, за нього заплатили 285 тисяч гривень при стартовій вартості 461,23 тисячі. 

За скільки вдалося продати всю колекцію 

АРМА оцінило колекцію з 20 годинників Медведчука у 1,8 мільйона гривень. Вже перші 8 принесли на аукціоні 3,6 мільйона. 

Другу частину годинників вдалося продати за 3,3 мільйона гривень. Найдорожчою в колекції була перлина Patek Philippe за 1,27 мільйона гривень. 