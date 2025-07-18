Топ-10 професій з бронюванням: що змінилось на ринку праці

Кількість охочих працювати на вакансіях із можливістю бронювання в Україні стрімко зросла. Зокрема, у червні деякі оголошення збирали тисячі відгуків – на відміну від десятків минулого року.

Які вакансії найпопулярніші?

За даними платформи OLX Робота, найбільше цікавлять українців робітничі спеціальності, вакансії для водіїв та прості посади, де не вимагається досвід, інформує 24 Канал.

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ТОП-10 найпопулярніших професій із бронюванням:

Різноробочий – 7 003 відгуки, зарплата 26 000 гривень

Виробничі спеціальності – 6 123 відгуки, зарплата 30 000 гривень

Водій – 5 468 відгуків, зарплата 38 000 гривень

Вакансії без досвіду – 3 324 відгуки, зарплата 20 000 гривень

Пакувальник – 3 142 відгуки, зарплата 15 800 гривень

Вантажник – 2 086 відгуків, зарплата 26 000 гривень

Бариста/бармен – 2 016 відгуків, зарплата 19 500 гривень

Будівельник – 1 472 відгуки, зарплата 47 500 гривень

Продавець – 1 156 відгуків, зарплата 22 700 гривень

Охоронець – 1 026 відгуків, зарплата 19 050 гривень

Що змінилося за рік?

Попит на вакансії з бронюванням у 2025-му зріс у кілька разів. Наприклад, відгуків на позиції у виробництві стало у 43 рази більше, водіям – у понад 11 разів. Попри це, рівень зарплат у деяких сферах знизився. Зокрема, баристи почали заробляти на 35% менше, а вантажники – на 26%.

Де шукати такі вакансії?

Найбільше оголошень із можливістю бронювання розміщено в:

Київській області – 1 211 вакансій, медіанна зарплата 31 200 гривень

Дніпропетровській області – 488 вакансій, зарплата 25 000 гривень

Львівській області – 210 вакансій, зарплата 30 560 гривень

Найвищі зарплати – у менш насичених вакансіями регіонах:

Рівненська область – 40 000 гривень

Волинська область – 38 000 гривень

Закарпаття та Тернопільщина – по 35 000 гривень

Важливо. Наразі люди шукають роботу, яка не потребує тривалого навчання, дає змогу швидко вийти на стабільний дохід та отримати бронювання. За даними аналітиків, формують тренди на ринку праці: простота, швидкий старт і зрозумілі умови.