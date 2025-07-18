Топ-10 професій з бронюванням: що змінилось на ринку праці
- Кількість охочих працювати на вакансіях із можливістю бронювання в Україні значно зросла, зокрема на робітничі спеціальності, вакансії для водіїв та прості посади.
- Зарплати в деяких сферах знизилися, особливо для баристів та вантажників, попри збільшення відгуків на вакансії у кілька разів у порівнянні з минулим роком.
Кількість охочих працювати на вакансіях із можливістю бронювання в Україні стрімко зросла. Зокрема, у червні деякі оголошення збирали тисячі відгуків – на відміну від десятків минулого року.
Які вакансії найпопулярніші?
За даними платформи OLX Робота, найбільше цікавлять українців робітничі спеціальності, вакансії для водіїв та прості посади, де не вимагається досвід, інформує 24 Канал.
Дивіться також Ринок праці ожив: які фахівці потрібні бізнесу в червні
ТОП-10 найпопулярніших професій із бронюванням:
- Різноробочий – 7 003 відгуки, зарплата 26 000 гривень
- Виробничі спеціальності – 6 123 відгуки, зарплата 30 000 гривень
- Водій – 5 468 відгуків, зарплата 38 000 гривень
- Вакансії без досвіду – 3 324 відгуки, зарплата 20 000 гривень
- Пакувальник – 3 142 відгуки, зарплата 15 800 гривень
- Вантажник – 2 086 відгуків, зарплата 26 000 гривень
- Бариста/бармен – 2 016 відгуків, зарплата 19 500 гривень
- Будівельник – 1 472 відгуки, зарплата 47 500 гривень
- Продавець – 1 156 відгуків, зарплата 22 700 гривень
- Охоронець – 1 026 відгуків, зарплата 19 050 гривень
Що змінилося за рік?
Попит на вакансії з бронюванням у 2025-му зріс у кілька разів. Наприклад, відгуків на позиції у виробництві стало у 43 рази більше, водіям – у понад 11 разів. Попри це, рівень зарплат у деяких сферах знизився. Зокрема, баристи почали заробляти на 35% менше, а вантажники – на 26%.
Де шукати такі вакансії?
Найбільше оголошень із можливістю бронювання розміщено в:
- Київській області – 1 211 вакансій, медіанна зарплата 31 200 гривень
- Дніпропетровській області – 488 вакансій, зарплата 25 000 гривень
- Львівській області – 210 вакансій, зарплата 30 560 гривень
- Найвищі зарплати – у менш насичених вакансіями регіонах:
- Рівненська область – 40 000 гривень
- Волинська область – 38 000 гривень
- Закарпаття та Тернопільщина – по 35 000 гривень
Важливо. Наразі люди шукають роботу, яка не потребує тривалого навчання, дає змогу швидко вийти на стабільний дохід та отримати бронювання. За даними аналітиків, формують тренди на ринку праці: простота, швидкий старт і зрозумілі умови.