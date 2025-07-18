Какие вакансии самые популярные?

По данным платформы OLX Работа, больше всего интересуют украинцев рабочие специальности, вакансии для водителей и простые должности, где не требуется опыт, информирует 24 Канал.

Смотрите также Рынок труда ожил: какие специалисты нужны бизнесу в июне

ТОП-10 самых популярных профессий с бронированием:

Разнорабочий – 7 003 отзывы, зарплата 26 000 гривен

Производственные специальности – 6 123 отзыва, зарплата 30 000 гривен

Водитель – 5 468 отзывов, зарплата 38 000 гривен

Вакансии без опыта – 3 324 отзыва, зарплата 20 000 гривен

Упаковщик – 3 142 отзыва, зарплата 15 800 гривен

Грузчик – 2 086 отзывов, зарплата 26 000 гривен

Бариста/бармен – 2 016 отзывов, зарплата 19 500 гривен

Строитель – 1 472 отзыва, зарплата 47 500 гривен

Продавец – 1 156 отзывов, зарплата 22 700 гривен

Охранник – 1 026 отзывов, зарплата 19 050 гривен

Что изменилось за год?

Спрос на вакансии с бронированием в 2025-м вырос в несколько раз. Например, откликов на позиции в производстве стало в 43 раза больше, водителям – более чем в 11 раз. Несмотря на это, уровень зарплат в некоторых сферах снизился. В частности, баристы начали зарабатывать на 35% меньше, а грузчики – на 26%.

Где искать такие вакансии?

Больше всего объявлений с возможностью бронирования размещено в:

Киевской области – 1 211 вакансий, медианная зарплата 31 200 гривен

Днепропетровской области – 488 вакансий, зарплата 25 000 гривен

Львовской области – 210 вакансий, зарплата 30 560 гривен

Самые высокие зарплаты – в менее насыщенных вакансиями регионах:

Ровенская область – 40 000 гривен

Волынская область – 38 000 гривен

Закарпатье и Тернопольщина – по 35 000 гривен

Важно. Сейчас люди ищут работу, которая не требует длительного обучения, позволяет быстро выйти на стабильный доход и получить бронирование. По данным аналитиков, формируют тренды на рынке труда: простота, быстрый старт и понятные условия.