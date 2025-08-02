У червні 2025 року ринок праці столиці суттєво змінився. Наразі найпопулярнішими серед шукачів – вакансії у сфері будівництва.

Які вакансії отримують найбільше відгуків?

Про це свідчить аналітика платформи OLX Робота, передає 24 Канал. Зокрема, найбільше відгуків на одне оголошення, а це близько 23 – отримали пропозиції для різноробочих.

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Це на 105% більше, ніж у червні 2024 року. Таким чином, вакансії у будівельному секторі обігнали навіть продавців, які ще торік були лідерами за кількістю відгуків.

На другому місці – вакансії для тих, хто розпочинає кар'єру. У середньому, на одне таке оголошення припадає 25 відгуків. Така активність може бути пов'язана із сезонним запитом на літню підробітку.

Зауважте. У топ також увійшли бариста, промоутери, продавці та водії.

Попри зміни у популярності вакансій, перелік затребуваних професій серед роботодавців залишився майже незмінним у порівнянні з минулим роком.

Хто заробляє найбільше?

Найвищу медіанну зарплату в червні 2025 року, як і раніше, отримують військові – 70 277 гривень. Хоча ця сума й зменшилася на 6% у порівнянні з червнем 2024 року, вона є найвищою серед усіх категорій.

У трійці найбільш оплачуваних цивільних професій – штукатур (70 000 гривень), рихтувальник (67 500 гривень), фасадник (65 000 гривень). Також високі зарплати у сфері нерухомості: менеджери з продажу, рієлтори та брокери. Вони можуть розраховувати на 60 000–65 000 гривень.