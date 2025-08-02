Хто у Києві отримує 70 тисяч: топ вакансій червня 2025
- У червні 2025 року вакансії у сфері будівництва стали найбільш популярними у Києві, зокрема різноробочі отримали найбільше відгуків.
- Найвищу медіанну зарплату у червні 2025 року отримують військові (70 277 гривень), а серед цивільних професій лідерами є штукатури, рихтувальники та фасадники.
У червні 2025 року ринок праці столиці суттєво змінився. Наразі найпопулярнішими серед шукачів – вакансії у сфері будівництва.
Які вакансії отримують найбільше відгуків?
Про це свідчить аналітика платформи OLX Робота, передає 24 Канал. Зокрема, найбільше відгуків на одне оголошення, а це близько 23 – отримали пропозиції для різноробочих.
Дивіться також Хто в Україні заробляє найбільше: топ сфер із найвищими зарплатами
Це на 105% більше, ніж у червні 2024 року. Таким чином, вакансії у будівельному секторі обігнали навіть продавців, які ще торік були лідерами за кількістю відгуків.
На другому місці – вакансії для тих, хто розпочинає кар'єру. У середньому, на одне таке оголошення припадає 25 відгуків. Така активність може бути пов'язана із сезонним запитом на літню підробітку.
Зауважте. У топ також увійшли бариста, промоутери, продавці та водії.
Попри зміни у популярності вакансій, перелік затребуваних професій серед роботодавців залишився майже незмінним у порівнянні з минулим роком.
Хто заробляє найбільше?
Найвищу медіанну зарплату в червні 2025 року, як і раніше, отримують військові – 70 277 гривень. Хоча ця сума й зменшилася на 6% у порівнянні з червнем 2024 року, вона є найвищою серед усіх категорій.
У трійці найбільш оплачуваних цивільних професій – штукатур (70 000 гривень), рихтувальник (67 500 гривень), фасадник (65 000 гривень). Також високі зарплати у сфері нерухомості: менеджери з продажу, рієлтори та брокери. Вони можуть розраховувати на 60 000–65 000 гривень.