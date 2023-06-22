Бізнес працює, пенсії без затримок: у Світовому банку вражені успіхами України у час війни

Попри війну українці демонструють неймовірну стійкість в усіх сферах. Майже жоден із невтішних прогнозів не втілився у життя.

Світовий банк представив результати дослідження по Україні на форумі у Лондоні, присвяченому відновленню нашої держави. У фінансовій установі вражені стійкістю нашого бізнесу, який знаходить шляхи розвитку у таких складних умовах.

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Висновки Світового банку щодо України

Згідно з результатами дослідження, 80% українського бізнесу продовжили свою роботу попри війну. Про повне закриття заявили лише 4% підприємців.

Окрім того, гарний результат показали послуги публічного сектору – 90% надають їх без перерви. Що стосується пенсій, то тут теж добрі показники – затримка була лише в 3% громадян.

Втім, рівень бізнесу зріс з 5% до 25%. Також повідомляється, що кожен четвертий українець внаслідок війни втратив роботу.

Раніше МВФ прогнозував Україні потужне економічне відновлення. Зокрема, це вдасться завдяки адаптації бізнесу до війни.

Також міжнародні фінансові установи та бізнеси обіцяли Україні суттєву допомогу у повоєнному відновленні.