Всемирный банк представил результаты исследования по Украине на форуме в Лондоне, посвященном восстановлению нашего государства. В финансовом учреждении поражены устойчивостью нашего бизнеса, находящего пути развития в таких сложных условиях.

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Выводы Всемирного банка по Украине

Согласно результатам исследования, 80% украинского бизнеса продолжили свою работу, несмотря на войну. О полном закрытии заявили только 4% предпринимателей.

Кроме того, хороший результат показали услуги публичного сектора – 90% предоставляют их без перерыва. Что касается пенсий, то здесь тоже хорошие показатели – задержка была всего у 3% граждан.

Впрочем, уровень бизнеса вырос с 5% до 25%. Также сообщается, что каждый четвертый украинец в результате войны потерял работу.

Ранее МВФ прогнозировал Украине мощное экономическое восстановление. В частности, это удастся благодаря адаптации бизнеса к войне.

Также международные финансовые учреждения и бизнесы обещали Украине существенную помощь в послевоенном обновлении.