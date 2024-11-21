Фірташа оголосили "глобальним корупціонером": Велика Британія наклала санкції

Велика Британія оголосила українського бізнесмена Дмитра Фірташа "глобальним корупціонером". Країна запровадила проти нього санкції відповідно до Глобального регламенту щодо антикорупційних заходів.

Які обмеження ввела Велика Британія

Обмеження почали діяти з 21 листопада 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Уряд Великої Британії.

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Санкції наклали через причетність Фірташа до серйозної корупції. Його звинувачують у підкупі державних посадовців для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин і незаконному заволодінні майном газотранспортної системи України.

Зауважте! Велика Британія заморозила активи Фірташа та заборонила йому в’їзд до країни. Обмеження також поширилися на його дружину Ладу Фірташ, яку звинувачують у тому, що вона отримувала вигоду від корупційних дій.

За що наклали санкції

У 2014 році Фірташа затримали в Австрії на запит США. Його підозрюють у спробі дати хабарі в Індії для видобутку титану. Пізніше його звільнили під заставу 125 мільйонів євро, але він досі бореться в судах, щоб уникнути екстрадиції до США. У разі видачі Фірташу може загрожувати до 50 років ув’язнення та конфіскація майна.

В Україні Фірташ теж перебуває під санкціями. У червні 2024 року їх продовжили ще на 10 років за указом президента Володимира Зеленського.

Зауважте! Санкції пов’язані з його титановим бізнесом, оскільки сировина, яку він постачає, за даними розвідки, використовується на підприємствах у Росії. За словами Олексія Данилова, Україна не може дозволити, щоб це тривало.

Санкції проти бізнесу Фірташа

Британські санкції торкнулися і компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії, який використовує титан у військовій сфері.

Зауважте! Раніше, у травні 2022 року, Печерський суд Києва передав корпоративні права на 26 обласних і міських газорозподільних компаній в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів. Після цього обслуговування споживачів перейшло до газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Це стало наслідком розслідування правоохоронців, які звинуватили керівників деяких облгазів Регіональної газової компанії у причетності до фінансової схеми, що завдала державі збитків на суму близько 18 мільярдів гривень у період із 2016 до 2022 року.

До слова! У Group DF, що належить Дмитру Фірташу, всі звинувачення відкидають. Компанія називає їх безпідставними та обіцяє захищати інтереси своїх підприємств, співробітників і власника в українських і міжнародних судах. Представники Group DF наголосили, що мають намір довести свою правоту.