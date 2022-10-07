У Великій Британії знову масові страйки: пасажирів просять уникати поїздок залізницею

Британські залізничні компанії закликали пасажирів уникати подорожей потягами 8 жовтня, якщо це не є крайньою потребою. Річ у тім, що у країні очікуються значні перебої залізничного руху через анонсовані масові страйки працівників.

Зазначається, що, ймовірно, лише п'ята частина поїздів курсуватиме цієї суботи, й наразі невідомо, якими будуть затримки у графіку. Про страйки офіційно оголосили члени профспілки RMT у щонайменше 15 залізничних компаніях Великої Британії та Network Rail. Раніше бойкотували роботу також працівники найбільшого британського порту Філікстоу.

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Страйкуватимуть не лише водії потягів та контролери

Британська профспілка RMT, яка представляє інтереси водіїв, охоронців та решти "бортового" персоналу залізничного транспорту, протягом восьми днів вживала заходів з метою переконати залізничні компанії покращити умови та оплату праці співробітників.

Дійти згоди не вдалось, тому залізничники не вийдуть на роботу 8 жовтня на знак протесту. До них долучаться також члени профспілки TSSA, які працюють у касах залізничних станцій та виконують оперативні функції. Очікується, що страйк триватиме до ранку неділі, 9 жовтня.

У суботу, 8 жовтня, обслуговування буде дуже обмеженим, а у деяких регіонах його взагалі не буде. Будь ласка, подорожуйте потягом, лише якщо ваша поїздка вкрай необхідна, плануйте заздалегідь та перевіряйте інформацію перед поїздкою,

– закликав британський офіційний планувальник залізничних подорожей NRE.

Залізничні оператори обіцяють, що пасажири зможуть обміняти свої квитки на іншу дату або отримати фінансове відшкодування, якщо їхній потяг буде скасовано або він значно запізнюватиметься.

До слова, страйки RMT будуть масштабними – бойкотувати роботу обіцяють по всій Англії, Шотландії та в Уельсі. Профспілка заявила, що участь у протесті візьмуть понад 40 тисяч залізничників. До прикладу, між Лондоном та Единбургом прямих сполучень взагалі не буде – пасажирам доведеться їхати через Глазго. Також прямі рейси скасують між Лондоном та Гринвічем.

Зауважимо, що страйки залізничників безпосередньо у Шотландії можуть продовжитись й до понеділка. Загострення ситуації трапилось після того, як RMT відхилила пропозицію ScotRail щодо підвищення зарплат на 5%, назвавши таку цифру "ударом по зубах".

Ми закликаємо роботодавців і уряд розпочати переговори, щоб задовольнити вимоги залізничників щодо оплати праці, умов та безпеки роботи,

– наголосив очільник профспілки TSSA Мануель Кортес.