Зазначається, що саботаж праці портовиками британського Філікстоу відбувається вперше за останні 30 років. Серед страйкувальників – близько 1 900 водіїв кранів, механізаторів та вантажників, які завантажують та розвантажують торгові судна. Загалом же у порту працевлаштовані 2 550 осіб.

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Чому портовики страйкують

Працівники порту відхилили пропозицію Felixstowe Dock та Railway Company щодо підвищення заробітних плат у розмірі 7%. Страйкарі наголошують, що таке зростання оплати праці є нижчим від рівня інфляції у Великій Британії.

Пікетна лінія біля порту вилаштувалась близько 6 години ранку 21 серпня. Профспілка заявила, що працівники чергуватимуть біля входу на територію до 22 вечора щодня, впродовж усього 8-добового страйку. Їх активно підтримує громадськість.

Реакція керівництва

Керівництво порту назвало ситуацію "прикрою". Представник компанії-працедавця Пол Дейві зауважив, що середня зарплата співробітників становить близько 43 тисяч фунтів стерлінгів на рік, й їм запропонували підвищення на 7%, а також додаткову одноразову виплату у розмірі 500 фунтів.

Таким чином, за його словами, пропозиція фактично збільшує зарплати від 8,1 до 9,6%, залежно від категорії працівника, коли середнє зростання зарплат на тлі інфляції у Великій Британії складає всього 5%.

Наша економіка йде на спад, ми входимо у рецесію. Я вважаю, що від нас надійшла справді справедлива пропозиція,

– додав Дейві.

До слова, вантажоперевізник Logistics UK заявив, що не очікує масових збоїв постачання унаслідок страйку. Разом з тим, якщо демонстрація триватиме довше, ніж заявлені 8 днів, це може змусити постачальників шукати нові маршрути доставки вантажів.

Зауважимо, що порт у Філікстоу є найзавантаженішим у Великій Британії, на нього припадає близько 48% усіх контейнерних перевезень країни. Аналітики припускають, що унаслідок довготривалого страйку доведеться змінити ланцюжки постачання, втім наявна інфраструктура може не впоратися з проблемою, а логістичні компанії почнуть зазнавати значних фінансових втрат.