Ветеранам і родичам полеглих дадуть безповоротну допомогу на бізнес: як це працюватиме

В Україні ветерани війни, їх родини та родини полеглих захисників можуть отримати від держави безповоротне фінансування для бізнесу. Для цього потрібно підтвердити статус та коректно оформити заявку.

Про це 24 каналу розповіла виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова. Вона також зазначила, якщо мовиться про макрофінансування – від 500 тисяч до 1 мільйона гривень, то Український ветеранський фонд здійснюватиме ці виплати із бюджетних та позабюджетних коштів.

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За словами фахівчині, схема працює доволі просто, але потрібно буде довести, що бізнес справді заснований або ветераном чи його родиною, або ж родиною полеглого воїна.

Для цього, вже зараз можна на сайті Українського ветеранського фонду можна переглянути правила, документи та інструкцію, як правильно подавати заявку,

– зазначила Наталія Калмикова.

А з 5 вересня по 5 жовтня можна подавати заявки на отримання коштів, каже директорка фонду ветеранів.

За словами Калмикової, спочатку такі заявки пройдуть перевірку на технічну коректність, а згодом пройде оцінка експертів щодо спроможності реалізації.

"Це не кредит, а безповоротна фінансова підтримка – обгрунтовуєш, отримуєш, використовуєш", – каже вона.

Додамо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на форумі ветеранів розповів, скільки українських захисників загинули від початку повномасштабного вторгнення росії. Мовиться про 9 тисяч наших полеглих захисників та захисниць.