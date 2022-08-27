Об этом 24 каналу рассказала исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова. Она также отметила, что если речь идет о макрофинансировании – от 500 тысяч до 1 миллиона гривен, то Украинский ветеранский фонд будет осуществлять эти выплаты из бюджетных и внебюджетных средств.

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По словам специалиста, схема работает достаточно просто, но нужно будет доказать, что бизнес действительно основан или ветераном или его семьей, или же семьей павшего воина.

Для этого уже сейчас на сайте Украинского ветеранского фонда можно просмотреть правила, документы и инструкцию, как правильно подавать заявку,

– отметила Наталья Калмыкова.

А с 5 сентября по 5 октября можно подавать заявки на получение средств, говорит директор фонда ветеранов.

По словам Калмыковой, сначала такие заявки пройдут проверку на техническую корректность, а затем пройдет оценка экспертов относительно возможности реализации.

"Это не кредит, а безвозвратная финансовая поддержка – обосновываешь, получаешь, используешь", – говорит она.

Главнокомандующий Вооруженными Cилами Украины Валерий Залужный на форуме ветеранов рассказал, сколько украинских защитников погибли с начала полномасштабного вторжения россии. Речь идет о 9 тысячах наших павших защитников и защитниц.