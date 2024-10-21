Державні гранти: скільки ветеранів та їхніх родин отримали кошти на власний бізнес

З моменту запуску грантової програми "Власна справа" вже 1150 ветеранів та членів сімей учасників бойових дій стали переможцями. Вони отримали загальну інвестицію від держави в розмірі 540 млн грн у розвиток їхнього бізнесу.

Хто отримав кошти на власну справу

В Міністерстві економіки зазначають, що завдяки фінансовій підтримці 70% переможців зможуть розширити бізнес та освоїти нові напрями.

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Ще 30% переможців програми запустять свої проєкти з нуля. Вони створять понад 2 тисячі нових робочих місць у всіх регіонах країни.

З-поміж 82 переможців дев’ятнадцятої хвилі подачі заяв на гранти, 47 є учасниками бойових дій, а 35 – членами родин ветеранів.

Зауважте! Зокрема, 68 осіб отримають гранти до 500 тисяч гривень, 7 – до 250 тисяч гривень, і ще 7 – до 1 мільйона гривень.

Більшість переможців представляють Київську, Хмельницьку, Львівську та Полтавську області. Найбільш популярними напрямками для розвитку бізнесу є оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, а також тимчасове розміщення та організація харчування.

Важливо! Для отримання гранту від 500 тисяч до 1 мільйона гривень, ветеран повинен бути зареєстрованим як ФОП не менше трьох років. Крім того, для таких грантів діє умова співфінансування у пропорції 70/30, де 30% становлять власні кошти отримувача, а 70% надає держава.