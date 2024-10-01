Як розвиватиметься український бізнес
Як повідомляє НБУ, ІОДА у вересні сягнув 48,7. Для порівняння, у серпні це значення складало 48,4.
Читайте також: Google надасть гранти для 24 українських стартапів: кому дістанеться підтримка
Завдяки чому індекс зріс:
- відновлення інфраструктури;
- пожвавлення внутрішнього попиту;
- робота морського коридору;
- бюджетне фінансування тощо.
Водночас активність бізнесу стримувалась через обстріли, зростання акцизів на пальне та погіршення курсових очікувань.
Як змінився ІОДА, залежно від галузі:
- у сфері торгівлі вересневий індекс склав – 52,1, у серпні він сягав – 50,4;
- промисловості – у вересні 50,3 – у серпні 48,6;
- будівництва – у вересні 50,1 – у серпні 50,7;
- сфери послуг – у вересні 44,6 – у серпні 46,5.
Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Лише підприємства будівництва не налаштовані на скорочення персоналу. Керівники інших секторів, незважаючи на незначне пом’якшення оцінок, і надалі прогнозують зменшення загальної чисельності працівників,
– йдеться у повідомленні НБУ.
Зверніть увагу! Найбільше, на думку НБУ, має зменшитись чисельність працівників у сфері послуг.