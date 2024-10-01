Як повідомляє НБУ, ІОДА у вересні сягнув 48,7. Для порівняння, у серпні це значення складало 48,4.

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Завдяки чому індекс зріс:

Водночас активність бізнесу стримувалась через обстріли, зростання акцизів на пальне та погіршення курсових очікувань.

Як змінився ІОДА, залежно від галузі:

у сфері торгівлі вересневий індекс склав – 52,1, у серпні він сягав – 50,4;

промисловості – у вересні 50,3 – у серпні 48,6;

будівництва – у вересні 50,1 – у серпні 50,7;

сфери послуг – у вересні 44,6 – у серпні 46,5.

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Лише підприємства будівництва не налаштовані на скорочення персоналу. Керівники інших секторів, незважаючи на незначне пом’якшення оцінок, і надалі прогнозують зменшення загальної чисельності працівників,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Зверніть увагу! Найбільше, на думку НБУ, має зменшитись чисельність працівників у сфері послуг.