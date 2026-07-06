Росія знову вдарила по терміналу "Нової пошти" в Дніпрі: що буде з доставкою посилок

Унаслідок чергового російського удару по цивільній інфраструктурі вранці було пошкоджено сортувальний термінал компанії "Нова пошта" у Дніпрі. Стало відомо, що з посилками українців.

Що відомо про удар по терміналу "Нової пошти"

Зазнав руйнування термінал "Нової пошти" ДАО, повідомили у компанії.

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Після влучання на території термінала спалахнула пожежа, однак її вдалося швидко загасити. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Наразі на місці тривають роботи екстрених служб. Після їх завершення компанія зможе оцінити масштаби пошкоджень та визначити, який саме вантаж постраждав під час атаки.

У "Новій пошті" наголосили, що, незважаючи на руйнування, робота компанії не зупиняється. Для забезпечення безперебійної доставки вже запустили резервні логістичні маршрути.

Попри все, "Нова пошта" продовжує працювати. Ми вже задіяли резервні логістичні схеми. Доставка відправлень здійснюється за графіком. Актуальну інформацію щодо відправлень можна отримати в мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти",

– кажуть в компанії.

Коли був попередній обстріл "Нової пошти"

Російські війська 5 липня обстріляли північну частину Чернігова, зокрема цивільну інфраструктуру. Під ударом опинився об'єкт компанії "Нова пошта". Приліт стався близько 16:20.

На щастя, обійшлося без загиблих і поранених. Наразі встановлюються наслідки влучання й завдані збитки. При цьому "Нова пошта" задіяла резервні логістичні схеми. Так, доставка відправлень відбувається за графіком.

Також у четвер, 2 липня, російські війська атакували Запоріжжя, завдавши удару по логістичній інфраструктурі "Нової пошти". За даними голови ОВА Івана Федорова, влучання припало по терміналу компанії. Над районом після атаки піднявся густий дим, а пошкодження підтвердили в обласній адміністрації.

Що відомо про масовану атаку 6 липня

6 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Більшість ворожих ракет і дронів летіли на Київ. Упродовж ночі росіяни запустили 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів. Про це розповіли Повітряні сили.

За даними військових для атаки ворог використав:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс";

23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет "Калібр";

351 ударний БпЛА різних типів.

Станом на 08:30 силам ППО вдалося знешкодити 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів.