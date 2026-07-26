Єдиний у місті: у Кривому Розі росіяни атакували "Епіцентр", там виникла сильна пожежа

У Кривому Розі росіяни вранці 26 липня атакували ТЦ "Епіцентр". Внаслідок удару на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Які наслідки ворожої атаки на "Епіцентр" у Кривому Розі?

У Кривому Розі близько 07:31 пролунав вибух. Тривогу у місті оголошували через рух реактивних ворожих безпілотників у напрямку міста.

Олександр Вілкул написав, що у Кривому Розі зранку був атакований великий торгівельний центр. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Рятувальники вже локалізували пожежу. Йде гасіння. Міськводоканал та інші комунальні підприємства забезпечують безперебійне підвезення води,

– зазначив голова Ради оборони міста.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтвердив, що російський ударний БпЛА влучив у гіпермаркет "Епіцентр" у Кривому Розі. На місці виникла масштабна пожежа.

Видання "СВОЇ.Кривий Ріг" нагадали, що торгівельний центр у місті пропрацював майже 19 років – з грудня 2007. "Епіцентр" забезпечував роботою близько 400 людей.

О 10:28 у Кривому Розі вдруге за день прогримів вибух, про що написало Суспільне. Олександр Вілкул підтвердив нову атаку, зазначивши, що ворог продовжує атакувати реактивними "Шахедами" в торгівельний центр.

"В напрямку міста ще декілька ворожих БпЛА. Бережіть себе", – закликав Вілкул.

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський пізніше додав, що вогонь охопив понад 16 тисяч квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати, але гасіння ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

До ліквідації наслідків обстрілів ми залучили роботизовану та безпілотну техніку, аби убезпечити рятувальників. На місцях також працюють усі необхідні підрозділи поліції. Психологи підтримують постраждалих, слідчі фіксують цей черговий удар по цивільних об'єктах,

– написав Вигівський.

Наслідки удару по "Епіцентру" у Кривому Розі 26 липня / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, росіяни вже не вперше атакують гіпермаркети "Епіцентр" в Україні. 20 липня ворог атакував торгівельний центр у Сумах, там також зайнялася масштабна пожежа.