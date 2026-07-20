Про це пише начальник Сумської ОВА Олег Григоров, Суспільне та Інтерфакс-Україна.

Які наслідки удару по ТЦ "Епіцентр" у Сумах 20 липня?

Про новий вибух у Сумах повідомили о 22:18. Пізніше журналісти повідомили, що у місті сталася масштабна пожежа.

Журналісти "Кордон.Медіа" писали з посиланням на власні джерела, що російський FPV-дрон поцілив у дах одного з торгівельних центрів в Зарічному районі Сум.

На місці прильоту FPV-дрона в Сумах розгорається масштабна пожежа. Позачиняйте вікна та не ходіть поруч, аби не надихатися димом,

– зазначило видання.