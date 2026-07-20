Об этом сообщает глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, а также Суспильне и Интерфакс-Украина.

Каковы последствия взрыва в ТЦ "Эпицентр" в Сумах 20 июля?

О новом взрыве в Сумах сообщили в 22:18. Позже журналисты сообщили, что в городе произошел масштабный пожар.

Журналисты "Кордон.Медиа" писали со ссылкой на собственные источники, что российский FPV-дрон попал в крышу одного из торговых центров в Заречном районе Сум.

На месте приземления FPV-дрона в Сумах разгорается масштабный пожар. Закройте окна и не подходите близко, чтобы не вдохнуть дым,

– отметило издание.

Начальник Сумской ОГА Олег Григоров подтвердил, что в результате вражеского удара пострадал торговый центр.

"Враг продолжил атаку. Еще два удара – в одном районе города. В результате одного из них возник масштабный пожар на территории торгового центра. Информация о пострадавших уточняется", – написал Григоров.

Впоследствии в сети стала распространяться информация, что пострадал именно "Эпицентр" в Сумах. Также появились видео, подтверждающие это.

Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Сумах / Видео из аккаунта Kyiv Post в соцсети Х

В компании подтвердили в комментарии Интерфакс-Украина, что действительно их ТЦ в Сумах пострадал от вражеской атаки.

Торговый центр в Сумах действительно горит. Пожар масштабный. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работает ГСЧС,

– сообщили в "Эпицентре".

Журналисты "Кордон.Медиа", побывавшие на месте событий, рассказали, что часть здания, в котором располагался строительный отдел, уже обрушилась. В то же время из-за угрозы со стороны вражеских БПЛА, сохраняющейся до сих пор, работы на месте затруднены.

Последствия российского удара по "Эпицентру" в Сумах / Фото "Суспильне", "Кордон.Медиа" и из сети

Позже глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров показал видео с последствиями удара по торговому центру. По словам чиновника, масштабы разрушений там значительны.

Масштабы разрушений "Эпицентра" в Сумах / Видео Сумской ОВА

Напомним, вечером 20 июля Россия также нанесла удар с помощью дрона вблизи многоэтажного дома в Сумах. В результате пострадали двое взрослых и четверо детей.