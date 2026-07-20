Об этом сообщает глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, а также Суспильне и Интерфакс-Украина.
Каковы последствия взрыва в ТЦ "Эпицентр" в Сумах 20 июля?
О новом взрыве в Сумах сообщили в 22:18. Позже журналисты сообщили, что в городе произошел масштабный пожар.
Журналисты "Кордон.Медиа" писали со ссылкой на собственные источники, что российский FPV-дрон попал в крышу одного из торговых центров в Заречном районе Сум.
На месте приземления FPV-дрона в Сумах разгорается масштабный пожар. Закройте окна и не подходите близко, чтобы не вдохнуть дым,
– отметило издание.
Начальник Сумской ОГА Олег Григоров подтвердил, что в результате вражеского удара пострадал торговый центр.
"Враг продолжил атаку. Еще два удара – в одном районе города. В результате одного из них возник масштабный пожар на территории торгового центра. Информация о пострадавших уточняется", – написал Григоров.
Впоследствии в сети стала распространяться информация, что пострадал именно "Эпицентр" в Сумах. Также появились видео, подтверждающие это.
Россия нанесла удар по "Эпицентру" в Сумах / Видео из аккаунта Kyiv Post в соцсети Х
В компании подтвердили в комментарии Интерфакс-Украина, что действительно их ТЦ в Сумах пострадал от вражеской атаки.
Торговый центр в Сумах действительно горит. Пожар масштабный. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работает ГСЧС,
– сообщили в "Эпицентре".
Последствия российского удара по "Эпицентру" в Сумах / Фото "Суспильне", "Кордон.Медиа" и из сети
Позже глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров показал видео с последствиями удара по торговому центру. По словам чиновника, масштабы разрушений там значительны.
Масштабы разрушений "Эпицентра" в Сумах / Видео Сумской ОВА
Напомним, вечером 20 июля Россия также нанесла удар с помощью дрона вблизи многоэтажного дома в Сумах. В результате пострадали двое взрослых и четверо детей.