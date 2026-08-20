Обмежили зарплати і не тільки: одне з найбільших видавництв України терміново змінило план

Видавництво "Ранок" після масштабної пожежі, спричиненої російськими обстрілами, змушене скорочувати витрати та шукати додаткові ресурси для відновлення. Серед антикризових заходів компанії – тимчасове обмеження зарплат працівників.

Чому в компанії обмежили зарплати

Передбачають, що повне відновлення видавництва "Ранку" після атаки Росії може зайняти щонайменше 3 – 5 років. Про це повідомив генеральний директор Віктор Круглов.

За його словами, після масштабної пожежі команда одразу створила антикризовий штаб і почала розробляти план відновлення. Одним із найгостріших питань стали фінанси:

Видавництву доводиться переглядати витрати, домовлятися з партнерами про відтермінування платежів і шукати можливості для кредитування.

У межах оптимізації компанія такж домовилася з працівниками про тимчасове обмеження зарплат.

Сформували секвестований бюджет. Знову урізали. Потім знову, щоб збалансувати витрати. Ведемо перемовини з банками про кредитування. Поки безуспішно. Майбутні книжки та інтелектуальні права у якості застави банкам нецікаві. Це величезна проблема, яку треба виносити на рівень уряду,

– написав Круглов.

Скільки триватиме відновлення

За попередньою оцінкою керівництва, на повне відновлення "Ранку" знадобиться мінімум 3 – 5 років. При цьому компанія намагається не зупиняти роботу та першочергово забезпечити школярів підручниками.

Частина книжкових накладів була знищена внаслідок пожежі, тому окремі видання доведеться повністю друкувати заново.

Проблема є зі згорілими накладами, деякі назви необхідно повністю передрукувати. На сьогодні сім друкарень погодилися на терміновий додрук 620 тисяч підручників. Ми згодні на будь-які умови, аби за вересень надолужити втрачене,

– додав він.

Попри масштабні пошкодження, цифрові матеріали видавництва вдалося вберегти. Файли та макети книжок були збережені у хмарному сховищі завдяки резервному копіюванню.

"Ранок" шукає гроші та перебудовує логістику

Крім обмеження зарплат, видавництво намагається зменшити інші витрати. Зокрема, компанія звернулася до орендодавців із проханням знизити вартість оренди складів. За словами Круглова, більшість партнерів поставилася до ситуації з розумінням.

Окремою проблемою залишається логістика. Через російські атаки компанія змушена диверсифікувати маршрути доставки та місця зберігання книжок, що додатково збільшує витрати.

Зв’язуємося з партнерами, постачальниками. Говоримо з авторами, літературними агенціями, просимо відтермінування платежів та гонорарів. Пояснюємо ситуацію. Всі відносяться з розумінням,

– додав Круглов.

Таким чином, зараз видавництво одночасно намагається втримати команду, скоротити витрати, відновити знищені наклади та забезпечити школярів підручниками.

Нагадаємо, що одна з наймасштабніших атак відбулася 1 серпня. Тоді постраждав логістичний центр RNK-Ranok, де зберігалися книги видавництв "Ранок", "READBERRY", "Жорж", "Фабула", "Ще одну сторінку", "Варвар" та інших.

За попередніми оцінками, знищено 8 мільйонів книжок, серед яких шкільні підручники