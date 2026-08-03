Що відомо про російську атаку
За попередніми оцінками, знищено 8 мільйонів книжок, серед яких шкільні підручники, про що повідомив генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов у дописі від 3 серпня.
Це найбільша втрата книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни. Відновлювати треба мільйони втрачених видань, щоб вони потрапили до дітей і дорослих, які на них чекають.
Наголошується, що пожежа локалізована. Але досі не ліквідована.
Віктор Круглов розповів, як можна допомогти видавництву:
- поширити інформацію про злочин Росії;
- купити паперові книги видавництва "Ранок" у книгарнях "КнигоЛенд" чи інших або на сайті видавництва;
- передзамовити книжки на сайтах "Ранок" або "КнигоЛенд";
- придбати електронні книги на сайті та інших зручних книжкових ресурсах.
Ми втратили багато. Але не хочемо втратити найголовніше – можливість і далі створювати книжки для українських дітей, друкувати підручники, підтримувати освіту і культуру навіть тоді, коли ворог намагається її знищити. Сьогодні для нас важлива будь-яка підтримка,
– написав Круглов.
Про "приліт" Віктор Круглов повідомив вранці 1 серпня. Він також написав, що працівники живі та не постраждали. За слова Круглова, два ракетні дрони влучили в "одне місце".
Нагадаємо, що ворог активно наразі атакує український бізнес. Наприклад, 2 серпня росіяни атакували поштовий термінал Нової пошти на Харківщині.
Також росіяни вдарили по заводу у Харківській області. Він був змушений зупинити свою роботу.