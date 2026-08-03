Що відомо про російську атаку

За попередніми оцінками, знищено 8 мільйонів книжок, серед яких шкільні підручники, про що повідомив генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов у дописі від 3 серпня.

Віктор Круглов Генеральний директор видавництва "Ранок", голова наглядової ради корпорації "Ранок" Це найбільша втрата книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни. Відновлювати треба мільйони втрачених видань, щоб вони потрапили до дітей і дорослих, які на них чекають.

Наголошується, що пожежа локалізована. Але досі не ліквідована.

Віктор Круглов розповів, як можна допомогти видавництву:

поширити інформацію про злочин Росії;

купити паперові книги видавництва "Ранок" у книгарнях "КнигоЛенд" чи інших або на сайті видавництва;

передзамовити книжки на сайтах "Ранок" або "КнигоЛенд";

придбати електронні книги на сайті та інших зручних книжкових ресурсах.

Ми втратили багато. Але не хочемо втратити найголовніше – можливість і далі створювати книжки для українських дітей, друкувати підручники, підтримувати освіту і культуру навіть тоді, коли ворог намагається її знищити. Сьогодні для нас важлива будь-яка підтримка,

– написав Круглов.

Про "приліт" Віктор Круглов повідомив вранці 1 серпня. Він також написав, що працівники живі та не постраждали. За слова Круглова, два ракетні дрони влучили в "одне місце".

Нагадаємо, що ворог активно наразі атакує український бізнес. Наприклад, 2 серпня росіяни атакували поштовий термінал Нової пошти на Харківщині.

Також росіяни вдарили по заводу у Харківській області. Він був змушений зупинити свою роботу.