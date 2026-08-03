Что известно о российской атаке

По предварительным оценкам, уничтожено 8 миллионов книг, в том числе школьные учебники, что сообщил генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов в посте от 3 августа.

Виктор Круглов Генеральный директор издательства "Ранок", председатель наблюдательного совета корпорации "Ранок" Это самая большая потеря книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны. Необходимо восстановить миллионы утраченных изданий, чтобы они попали к детям и взрослым, которые их ждут.

Отмечается, что пожар локализован. Но до сих пор не ликвидирован.

Виктор Круглов рассказал, как можно помочь издательству:

распространить информацию о преступлении России;

купить бумажные книги издательства "Ранок" в книжных магазинах "КнигоЛенд" или других, либо на сайте издательства;

предзаказать книги на сайтах "Ранок" или "КнигоЛенд";

приобрести электронные книги на сайте и других удобных книжных ресурсах.

Мы потеряли многое. Но не хотим потерять самое главное – возможность и дальше создавать книги для украинских детей, печатать учебники, поддерживать образование и культуру даже тогда, когда враг пытается их уничтожить. Сегодня для нас важна любая поддержка,

– написал Круглов.

О "ударе" Виктор Круглов сообщил утром 1 августа. Он также написал, что сотрудники живы и не пострадали. По словам Круглова, два ракетных дрона попали в "одно место".

Напомним, что враг в настоящее время активно атакует украинский бизнес. Например, 2 августа россияне атаковали почтовый терминал "Новой почты" в Харьковской области.

Также россияне нанесли удар по заводу в Харьковской области. Он был вынужден приостановить свою работу.