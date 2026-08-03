Что известно о российской атаке
По предварительным оценкам, уничтожено 8 миллионов книг, в том числе школьные учебники, что сообщил генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов в посте от 3 августа.
Это самая большая потеря книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны. Необходимо восстановить миллионы утраченных изданий, чтобы они попали к детям и взрослым, которые их ждут.
Отмечается, что пожар локализован. Но до сих пор не ликвидирован.
Виктор Круглов рассказал, как можно помочь издательству:
- распространить информацию о преступлении России;
- купить бумажные книги издательства "Ранок" в книжных магазинах "КнигоЛенд" или других, либо на сайте издательства;
- предзаказать книги на сайтах "Ранок" или "КнигоЛенд";
- приобрести электронные книги на сайте и других удобных книжных ресурсах.
Мы потеряли многое. Но не хотим потерять самое главное – возможность и дальше создавать книги для украинских детей, печатать учебники, поддерживать образование и культуру даже тогда, когда враг пытается их уничтожить. Сегодня для нас важна любая поддержка,
– написал Круглов.
О "ударе" Виктор Круглов сообщил утром 1 августа. Он также написал, что сотрудники живы и не пострадали. По словам Круглова, два ракетных дрона попали в "одно место".
Напомним, что враг в настоящее время активно атакует украинский бизнес. Например, 2 августа россияне атаковали почтовый терминал "Новой почты" в Харьковской области.
Также россияне нанесли удар по заводу в Харьковской области. Он был вынужден приостановить свою работу.