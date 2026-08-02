В результате двух попаданий почтовый терминал был разрушен, сообщили в компании.

Что известно об ударе по "Новой Почте" 2 августа?

К сожалению, в результате вражеской атаки погиб сотрудник компании-перевозчика.

В сети пишут, что речь идет о терминале "Новой почты" в поселке Коротич. Погибший был водителем одной из транспортных компаний.

Мы находимся на постоянной связи с семьей погибшего и оказываем всю необходимую помощь и поддержку,

– заверили в компании.

В "Новой почте" отметили, что оперативно перестроили логистику. "Дополнительную информацию об отправлениях можно найти в трекинге в приложении", – добавили там.

Отметим, что около 10:37 глава ОГА Олег Синегубов сообщил о прилете БПЛА в пригороде Харькова. На месте удара загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала. Впоследствии чиновник заявил, что в результате атаки погиб один человек.

Напомним, что Россия вечером 31 июля атаковала Полтаву дронами-камикадзе "Шахед". Один из ударов пришелся по терминалу "Новой почты", который получил серьезные повреждения. Сотрудники находились в укрытии, поэтому погибших и пострадавших нет.

Также враг разрушил отделение в Гайсине в Винницкой области и сортировочный терминал в Днепропетровской области.

В компании сообщили, что компенсируют клиентам стоимость уничтоженных отправлений.