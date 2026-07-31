К счастью, в этот момент сотрудники находились в укрытиях – погибших и пострадавших нет. Об этом говорится в заявлении "Новой почты".

Что известно о последствиях удара по терминалу "Новой почты" в Полтаве?

Сейчас продолжается ликвидация последствий. Подробную информацию о поврежденном грузе компания пообещала предоставить в ближайшее время.



"Мы компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", – подчеркнули в компании.

Также там добавили, что актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".