1 березня знову будуть обмеження в енергосистемі: кого вони стосуватимуться

Укренерго попередило про обмеження в енергосистемі на суботу, 1 березня. Відключення триватимуть впродовж декількох годин.

Причина – складна ситуація в енергосистемі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Дивіться також Доведеться зачекати: як швидко споживання електроенергії в Україні вийде на довоєнний рівень

Будуть застосовуватися обмеження для бізнесу

Обмеження 1 березня стосуватимуться промисловості та бізнесу.

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 1 березня, будуть застосовуватися обмеження потужності для промисловості та бізнесу,

– написали в Укренерго.

Час застосування обмежень – з 14:00 до 20:00.

Причина запровадження обмежень у суботу – наслідки атак Росії на енергетичні об'єкти України.

"Відключення побутових споживачів не прогнозується", – наголошують енергетики.

Вони також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися, і закликають стежити за повідомленнями від обленерго, а також споживати електроенергію ощадливо.