1 березня знову будуть обмеження в енергосистемі: кого вони стосуватимуться
- Укренерго попередило про обмеження в енергосистемі 1 березня, які триватимуть з 14:00 до 20:00 і стосуватимуться промисловості та бізнесу.
- Причина обмежень – складна ситуація в енергосистемі через атаки Росії на енергетичні об'єкти України.
Укренерго попередило про обмеження в енергосистемі на суботу, 1 березня. Відключення триватимуть впродовж декількох годин.
Причина – складна ситуація в енергосистемі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
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Будуть застосовуватися обмеження для бізнесу
Обмеження 1 березня стосуватимуться промисловості та бізнесу.
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 1 березня, будуть застосовуватися обмеження потужності для промисловості та бізнесу,
– написали в Укренерго.
Час застосування обмежень – з 14:00 до 20:00.
Причина запровадження обмежень у суботу – наслідки атак Росії на енергетичні об'єкти України.
"Відключення побутових споживачів не прогнозується", – наголошують енергетики.
Вони також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися, і закликають стежити за повідомленнями від обленерго, а також споживати електроенергію ощадливо.