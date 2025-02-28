Причина – сложная ситуация в энергосистеме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Будут применяться ограничения для бизнеса
Ограничения 1 марта будут касаться промышленности и бизнеса.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 1 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса,
– написали в Укрэнерго.
Время применения ограничений – с 14:00 до 20:00.
Причина введения ограничений в субботу – последствия атак России на энергетические объекты Украины.
"Отключение бытовых потребителей не прогнозируется", – отмечают энергетики.
Они также добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призывают следить за сообщениями от облэнерго, а также потреблять электроэнергию экономно.