Причина – сложная ситуация в энергосистеме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Будут применяться ограничения для бизнеса

Ограничения 1 марта будут касаться промышленности и бизнеса.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 1 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса,

– написали в Укрэнерго.

Время применения ограничений – с 14:00 до 20:00.

Причина введения ограничений в субботу – последствия атак России на энергетические объекты Украины.

"Отключение бытовых потребителей не прогнозируется", – отмечают энергетики.

Они также добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призывают следить за сообщениями от облэнерго, а также потреблять электроэнергию экономно.