Что будет происходить с энергосистемой Украины

В "Укрэнерго" предусматривают, что этот процесс продлится 15 лет. Однако это "возвращение" будет с другим энергомиксом (изменится как структура, так и потребители), сообщает 24 Канал со ссылкой на Energy Club.

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Виталий Зайченко Директор по управлению объединенной энергетической системой Украины При рассмотрении будущего энергомикса мы основываемся на экономических прогнозах от Минэкономики, и на послевоенный период они достаточно оптимистичны с ростом на 5 – 7% ВВП страны. В нашем пересчете это выливается примерно в 2% роста потребления электроэнергии, и мы понимаем, что за 15 лет вернемся к довоенному уровню потребления.

Зайченко говорит, что прежде всего будет повышаться уровень энергоэффективности, поскольку это одна из стратегических целей государства. В частности, таким образом будет увеличиваться эффективность экономики.

Директор по управлению ОЭС Украины отметил, что одним из главных факторов, которые давят на энергомикс, является именно декарбонизация.

Мы понимаем, что государство взяло на себя обязательства по закрытию тепловой генерации, которая не соответствует требованиям к экологичности и выбросов. Но если не будет внесено существенных изменений в эту программу декарбонизации, то после 2025 года мы потеряем достаточно много тепловой генерации, которую нужно будет замещать,

– отметил Зайченко.

Также Зайченко отметил, что весомым вопросом формирования энергомикса является увеличение генерации ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Не менее важным фактором влияния является и балансировка энергосистемы.

Обратите внимание! По словам Зайченко к 2030 году мощность солнечных электростанций может увеличиться до 11 тысяч мегаватт. Для сравнения, сейчас это значение – 6 мегаватт.