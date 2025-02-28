Великобритания может избежать пошлин от США

В частности Трамп пообещал, что "все уладится", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Так президенту Соединенных Штатов напомнили, что накануне он заявил, будто ЕС был создан, чтобы "обирать" США в сфере торговли. Кроме того, Дональда Трампа спросили, что именно премьер-министр Великобритании Кир Стармер может ему сказать, чтобы Великобритания не столкнулась с тарифами.

Сам Трамп сначала отрицал, что использовал "плохое слово". Затем он перешел к длинной критике ЕС из-за его торговой политики, заявив, что многие люди считают "политически правильным" говорить, что торговые отношения США с ЕС являются хорошими, хотя на самом деле это не так.

Я могу сказать, что мы здесь по другой причине – мы говорим о совсем другом месте. Это место, где у меня есть инвестиции. Я владею Turnberry, я владею Aberdeen, и у меня есть замечательное поместье Doonbeg в Ирландии. Поэтому у меня теплые чувства к вашей стране,

– объяснил американский лидер, обращаясь к Стармеру.

В то же время британский премьер ответил, что торговля его страны "очевидно, честная и сбалансированная" и, фактически, имеет даже небольшой профицит. Поэтому Лондон в совершенно другом положении. К тому же Великобритания сделала огромный вклад в поддержку Украины.

Все уладится,

– сказал Трамп.

Поэтому его прямо спросили, означает ли это, что санкций против Великобритании не будет. Однако президент США отметил, что ему мне нужно все оценить.

Заметьте! Трамп заявил, что они имели хорошую дискуссию, и на другой стороне есть очень талантливые люди, а также есть люди, которые, возможно, менее талантливые, чем они, но они тоже достаточно хорошие. Поэтому страны проведут хорошую дискуссию и поговорят об этом.