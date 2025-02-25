Как вырастут расходы на оборону в Великобритании

Премьер-министр Кир Стармер анонсировал увеличение расходов на оборону в Великобритании до 2,5% ВВП, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

Читайте также Ситуация не такая критическая, как кажется: закроются ли АЗС с 1 марта

Кир Стармер Премьер-министр Великобритании Мы должны черпать мужество из нашей истории, мужество из того, кем мы являемся как нация, потому что мужество – это то, чего требует от нас наша эпоха. Мы будем выполнять обязательства тратить 2,5% ВВП на оборону.

Как уточнил Стармер, таких результатов сможет достичь Великобритания к 2027 году. Премьер-министр также отметил, что при каденции следующего парламента должно произойти увеличение указанных расходов до 3% ВВП.

Обратите внимание! Достижение таких результатов будет означать, что с 2027 года Великобритания будет тратить на оборону ежегодно на 13,4 миллиарда фунтов больше. При этом на внешнюю помощь страна будет направлять меньше. В 2027 году это значение будет достигать 0,3% ВНД (для сравнения, в 2025 году – 0,5% ВНД).