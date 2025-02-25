Могут ли закрыться АЗС в марте
Эксперты считают, что ситуация не такая критическая, как кажется на первый взгляд. Эксперт рынка энергетики Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что АЗС вряд ли остановятся с 1 марта.
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Впрочем, если вопрос не будет урегулирован, то АЗС могут получить штрафы.
В то же время если вопрос не будет решен с 1 марта, то заправки, которые продолжат работать, вполне могут оштрафовать. Но этот вопрос должен решаться в правовой плоскости, то есть насколько это будет законно.
А вот энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии рассказал, что ситуация уже частично урегулирована. По его словам, внедрение новых форм РРО отсрочено.
По информации участников рынка, они получили заверения в том, что к ним не будет принято штрафных санкций до тех пор, пока не будет решен вопрос о новых форм фискального чека.
Рябцев также пояснил, что сложности возникли из-за проблем с учетом, созданные самой налоговой службой. Поэтому, по его мнению, претензий к предпринимателям не будут выдвигать.
Почему могла возникнуть угроза остановки АЗС
Ранее народный депутат Нина Южанина предупреждала, что с 1 марта все АЗС в Украине могут прекратить работу. Она отмечала, что это связано с требованием использовать только те РРО, которые формируют фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Министерства финансов.
Однако проблема заключается в том, что Нацбанк, Минфин и налоговая до сих пор не утвердили новый протокол передачи данных от РРО в Государственную налоговую службу с учетом новых требований.