Чи можуть закритися АЗС у березні
Експерти вважають, що ситуація не така критична, як здається на перший погляд. Експерт ринку енергетики Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що АЗС навряд зупиняться з 1 березня.
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Втім, якщо питання не буде врегульоване, то АЗС можуть отримати штрафи.
Водночас якщо питання не буде вирішене з 1 березня, то заправки, які продовжать працювати, цілком можуть оштрафувати. Але це питання має вирішуватися у правовій площині, тобто наскільки це буде законно.
А от енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі розповів, що ситуація вже частково врегульована. За його словами, впровадження нових форм РРО відтерміноване.
За інформацією учасників ринку, вони отримали запевнення в тому, що до них не буде вжито штрафних санкцій доти, поки не буде розв'язане питання щодо нових форм фіскального чека.
Рябцев також пояснив, що складнощі виникли через проблеми з обліком, створені самою податковою службою. Тому, на його думку, претензій до підприємців не висуватимуть.
Чому могла виникнути загроза зупинки АЗС
Раніше народна депутатка Ніна Южаніна попереджала, що з 1 березня всі АЗС в Україні можуть припинити роботу. Вона зазначала, що це пов’язано з вимогою використовувати лише ті РРО, які формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів.
Однак проблема полягає в тому, що Нацбанк, Мінфін та податкова досі не затвердили новий протокол передачі даних від РРО до Державної податкової служби з урахуванням нових вимог.