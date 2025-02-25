Як зростуть видатки на оборону у Великій Британії

Прем’єр-міністр Кір Стармер анонсував збільшення витрат на оборону у Великій Британії до 2,5% ВВП, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Кір Стармер Прем’єр-міністр Великої Британії Ми маємо черпати мужність із нашої історії, мужність із того, ким ми є як нація, тому що мужність – це те, чого вимагає від нас наша епоха. Ми будемо виконувати зобов’язання витрачати 2,5% ВВП на оборону.

Як уточнив Стармер, таких результатів зможе досягти Велика Британія до 2027 року. Прем’єр-міністр також зазначив, що при каденції наступного парламенту має відбутися збільшення вказаних витрат до 3% ВВП.

Зверніть увагу! Досягнення таких результатів означатиме, що з 2027 року Велика Британія витрачатиме на оборону щорічно на 13,4 мільярда фунтів більше. При цьому на зовнішню допомогу країна спрямовуватиме менше. У 2027 році це значення сягатиме 0,3% ВНД (для порівняння, у 2025 році – 0,5% ВНД).