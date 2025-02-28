Велика Британія може уникнути мит від США

Зокрема Трамп пообіцяв, що "все владнається", передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Так президенту Сполучених Штатів нагадали, що напередодні він заявив, ніби ЄС було створено, щоб "оббирати" США у сфері торгівлі. Крім того, Дональда Трампа запитали, що саме прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може йому сказати, аби Велика Британія не зіткнулася з тарифами.

Сам Трамп спершу заперечив, що використовував "погане слово". Потім він перейшов до довгої критики ЄС через його торгову політику, заявивши, що багато людей вважають "політично правильним" говорити, що торгівельні відносини США з ЄС є хорошими, хоча насправді це не так.

Я можу сказати, що ми тут з іншої причини – ми говоримо про зовсім інше місце. Це місце, де у мене є інвестиції. Я володію Turnberry, я володію Aberdeen, і у мене є чудовий маєток Doonbeg в Ірландії. Тож у мене теплі почуття до вашої країни,

– пояснив американський лідер, звертаючись до Стармера.

Водночас британський прем'єр відповів, що торгівля його країни "очевидно, чесна і збалансована" і, фактично, має навіть невеликий профіцит. Тому Лондон у зовсім іншому становищі. До того ж Велика Британія зробила величезний внесок у підтримку України.

Все владнається,

– сказав Трамп.

Тому його прямо запитали, чи означає це, що санкцій проти Великої Британії не буде. Однак президент США зазначив, що йому мені потрібно все оцінити.

Зауважте! Трамп заявив, що вони мали хорошу дискусію, і на іншій стороні є дуже талановиті люди, а також є люди, які, можливо, менш талановиті, ніж вони, але вони теж досить хороші. Тому країни проведуть гарну дискусію і поговорять про це.