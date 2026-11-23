Українські підприємства восени зіткнулися з новими труднощами через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Водночас найбільшою проблемою для бізнесу залишається нестача працівників, а небезпека роботи та перебої з електропостачанням продовжують посилювати тиск на компанії.

Брак працівників залишається головною проблемою бізнесу

У жовтні 63% опитаних підприємств назвали нестачу робочої сили головною перешкодою для своєї діяльності. У вересні цей показник становив 67%, відомо з опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Водночас ситуація з пошуком працівників дещо покращилася. Частка підприємств, яким стало складніше знаходити кваліфікованих спеціалістів, зменшилася з 58,9% до 57,4%. Для некваліфікованих працівників показник скоротився з 38,5% до 35,8%:

Найбільші труднощі з пошуком кваліфікованих кадрів спостерігаються в регіонах за межами Київської області.

У столиці підприємствам складніше знаходити некваліфікованих працівників, а на Дніпропетровщині проблеми виникають із пошуком обох категорій персоналу.

Обстріли посилюють тиск на підприємства

Другою найбільшою перешкодою для бізнесу залишається небезпека працювати. У жовтні на неї скаржилися 59% підприємств – стільки ж, як і місяцем раніше.

59% це один із найвищих показників за всі хвилі нашого опитування. Найвищий був в жовтні 2024 року – 62%. І фактично у вересні – жовтні 2026 року це другий за значенням показник цієї перешкоди. Безпекова ситуація справді погіршилася для бізнесу, зважаючи на обстріли енергетики і атаки логістичної інфраструктури, перші атаки проти мостів. Все це посилює побоювання бізнесу щодо безпеки своєї роботи,

– зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Понад 80% підприємств у Вінницькій, Київській, Черкаській, Одеській, Житомирській, Запорізькій, Рівненській та Дніпропетровській областях вважають небезпечні умови перешкодою для роботи.

При цьому про ризики частіше повідомляють середні та великі компанії. Якщо серед мікропідприємств на небезпеку вказали майже 40% респондентів, то середніх – понад 60%, а великих – понад 70%.

Третьою за поширеністю проблемою стало зростання цін на сировину, матеріали та товари. У жовтні її відзначили 46% підприємств проти 47% у вересні. Це один із найнижчих показників за останні пів року.

Перебої з електрикою стали однією з найгостріших проблем

Помітні зміни відбулися і в оцінках перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням. У жовтні на цю проблему скаржилося вже 21% підприємств проти 12% місяцем раніше. Через це вона піднялася з восьмого на шосте місце серед основних перешкод для бізнесу.

Наслідки відключень світла уже відчутні для виробництва та робочих процесів. За даними опитування, у вересні підприємства втратили через перебої з електроенергією 4% загального робочого часу. Крім того, 41% компаній тимчасово призупиняли діяльність через відсутність світла.

Найбільше робочого часу через відключення втрачали підприємства легкої та харчової промисловості – по 5%. Найскладнішою була ситуація в таких областях:

Сумська область – 15% втраченого робочого часу; Одеська область – 12%; Чернігівська область – 11%.

Водночас частина підприємств змогла підготуватися до перебоїв і забезпечити енергетичну автономність.

Позитивно те, що у нас є підприємства, які продовжують постійно працювати, навіть в умовах відключень, тобто забезпечили собі енергетичну автономність. Таких у нас 38% опитаних,

– розповів Євген Ангел.

Зауважте! У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, розташованих у 21 із 27 регіонів України.