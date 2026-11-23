Нехватка работников остается главной проблемой бизнеса

В октябре 63% опрошенных предприятий назвали нехватку рабочей силы главным препятствием для своей деятельности. В сентябре этот показатель составлял 67%, как следует из опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

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В то же время ситуация с поиском работников несколько улучшилась. Доля предприятий, которым стало сложнее находить квалифицированных специалистов, сократилась с 58,9% до 57,4%. Для неквалифицированных работников этот показатель снизился с 38,5% до 35,8%:

Наибольшие трудности с поиском квалифицированных кадров наблюдаются в регионах за пределами Киевской области.

В столице предприятиям сложнее находить неквалифицированных работников, а в Днепропетровской области проблемы возникают с поиском обеих категорий персонала.

Обстрелы усиливают давление на предприятия

Вторым по значимости препятствием для бизнеса остается опасность работы. В октябре на это жаловались 59% предприятий – столько же, сколько и месяцем ранее.

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59% – это один из самых высоких показателей за все этапы нашего опроса. Самый высокий был в октябре 2024 года – 62%. И фактически в сентябре–октябре 2026 года это второй по величине показатель данного препятствия. Ситуация с безопасностью действительно ухудшилась для бизнеса, учитывая обстрелы объектов энергетики и атаки на логистическую инфраструктуру, а также первые атаки на мосты. Все это усиливает опасения бизнеса относительно безопасности своей работы– отметил старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

Более 80% предприятий в Винницкой, Киевской, Черкасской, Одесской, Житомирской, Запорожской, Ровенской и Днепропетровской областях считают опасные условия препятствием для работы.

При этом о рисках чаще сообщают средние и большие компании. Если среди микропредприятий на опасность указали почти 40% респондентов, то среди средних – более 60%, а больших – более 70%.

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Третьей по распространенности проблемой стал рост цен на сырье, материалы и товары. В октябре ее отметили 46% предприятий против 47% в сентябре. Это один из самых низких показателей за последние полгода.

Перебои с электричеством стали одной из самых острых проблем

Заметные изменения произошли и в оценках перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением. В октябре на эту проблему жаловался уже 21% предприятий против 12% месяцем ранее. Из-за этого она поднялась с восьмого на шестое место среди основных препятствий для бизнеса.

Последствия отключений света уже ощутимы для производства и рабочих процессов. По данным опроса, в сентябре предприятия потеряли из-за перебоев с электроэнергией 4% общего рабочего времени. Кроме того, 41% компаний временно приостанавливали деятельность из-за отсутствия света.

Больше всего рабочего времени из-за отключений теряли предприятия легкой и пищевой промышленности – по 5%. Наиболее сложной была ситуация в таких областях:

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Сумская область – 15% потерянного рабочего времени; Одесская область – 12%; Черниговская область – 11%.

В то же время часть предприятий смогла подготовиться к перебоям и обеспечить энергетическую автономность.

Положительно то, что у нас есть предприятия, которые продолжают постоянно работать даже в условиях отключений, то есть обеспечили себе энергетическую автономность. Таких у нас 38% опрошенных– рассказал Евгений Ангел.

Обратите внимание! В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (NRES) от ИЭИ принимают участие до 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины.