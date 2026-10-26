К 2030 году в Украине станет рекордно мало рабочих рук: какой дефицит прогнозируют

Сколько людей будет проживать в Украине и насколько сократится численность рабочей силы

К концу 2030 года гражданская рабочая сила может сократиться с 12,9 миллиона до 11,9 миллиона человек – на 8%, прогнозирует KSE Institute.

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Чтобы при меньшем количестве работников достичь прогнозируемых показателей ВВП, производительность труда в 2027–2029 годах должна была бы расти в среднем на 5,1% ежегодно. Это в 2,6 раза быстрее, чем в 2011–2021 годах. В целом, согласно прогнозам, к началу 2041 года население на территории, охваченной исследованием, может составить:

26,7 миллиона человек по оптимистическому сценарию;

25 миллионов – по умеренному;

22,3 миллиона – по пессимистическому.

По всем трем сценариям население будет сокращаться прежде всего из-за превышения смертности над рождаемостью. Также будет меняться его возрастная структура: людей старшего возраста станет больше, а потенциальных работников – меньше.

По умеренному сценарию количество людей в возрасте от 15 до 64 лет сократится с 19,6 миллиона в 2026 году до 16,4 миллиона в 2040-м.

Сможет ли рынок труда спастись благодаря возвращению украинцев из-за рубежа

Одним из самых непредсказуемых факторов остается миграция. Центральный прогноз по рабочей силе основан на умеренном демографическом сценарии, который предполагает завершение войны в конце 2027 года. После этого в течение 13 лет в Украину может вернуться около трети граждан, выехавших из-за войны.

При таких условиях к концу 2030 года возвращение украинцев может пополнить гражданскую рабочую силу примерно на 500 тысяч человек. Это компенсировало бы около трети сокращения, которое произошло бы без их возвращения.

В то же время не все, кто вернется, будут работать. По расчетам, из 100 человек, которые приедут в Украину до конца 2030 года, около 46 будут работать или активно искать работу.

Как на численность работников повлияет возвращение ветеранов

Еще один важный фактор – интеграция ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь после демобилизации. От того, насколько быстро они смогут вернуться к работе, будет зависеть численность рабочей силы.

По оценкам, разница между быстрым и медленным сценариями интеграции ветеранов может составить около 200 тысяч человек в гражданской рабочей силе к концу 2030 года. В целом прогноз предусматривает несколько возможных вариантов развития событий:

Благоприятный сценарий: гражданская рабочая сила составит около 12,2 миллиона человек. Он предполагает возвращение половины украинцев, выехавших из-за войны, в течение 13 лет и быструю интеграцию ветеранов. Базовый сценарий: количество работников сократится до 11,9 миллиона человек. Неблагоприятный сценарий: если вернутся лишь 15 % украинцев, находящихся за рубежом, а ветераны будут медленно интегрироваться на рынок труда, гражданская рабочая сила может сократиться до 11,5 миллиона человек.

В целом сокращение рабочей силы может стать одним из главных ограничений для экономического восстановления Украины. Меньшее количество работников будет означать дополнительное давление на бизнес, которому придется обеспечивать производство и рост даже при нехватке кадров.

В таких условиях особое значение будет приобретать повышение производительности труда – то есть способности создавать больше товаров и услуг за то же время. Однако для этого требуются значительные темпы роста эффективности, которых украинская экономика ранее не демонстрировала.