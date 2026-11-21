Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, пока что все развивается примерно так же, как и год назад. Однако есть два повода для оптимизма. Поэтому, возможно, зима 2026–2027 года пройдет лучше, чем предыдущая.

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Какой будет зима 2026–2027 годов?

Как подчеркнул Рябцев, понятно, что россияне будут продолжать атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Однако есть два фактора, которые могут привести к тому, что ситуация в энергетике будет лучше.

Первый – более теплая зима. Второй – энергетики действительно лучше подготовились к отопительному сезону. Лучше как с точки зрения генерации, которая стала децентрализованной, так и с точки зрения резервов, созданных в межсезонье. Несмотря на всю критику планов устойчивости, подготовка по плану – лучшее решение, чем просто подготовка без каких-либо планов– отметил Рябцев.

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Конечно, остаются вопросы по борьбе с баллистическими и реактивными дронами. Что касается беспилотников, ситуация со сбиванием значительно улучшилась. Поэтому, если не произойдет ничего форс-мажорного, то отопительный сезон пройдет лучше, чем год назад.

Эксперт по энергетике рассказал, что ожидать зимой: смотрите видео 24 Канала