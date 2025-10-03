За дев'ять місяців 2025 року в Україні зареєстровано понад 225 тисяч нових ФОПів, що майже дорівнює показникам минулого року. Водночас припинили діяльність понад 213 тисяч підприємців, що на 11% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

ФОПів відкрилось більше, ніж закрилось?

З початку року кількість нових реєстрацій поступово зростала – від 21,4 тисяч у січні до рекордних 29,6 тисяч у вересні. Загалом у 2025-му відкрили на 15 тисяч більше бізнесів, ніж закрили, повідомляє Опендатабот, інформує 24 Канал.

Примітно, що понад 45 тисяч із закритих ФОПів були зареєстровані лише торік.

Де відкривали найбільше ФОП?

Лідером за кількістю новостворених бізнесів став Київ (30,5 тисяч), далі йдуть Дніпропетровська (22,2 тисяч) та Львівська області (17,2 тисяч).

У п'ятірці також Київська (16,7 тисяч) та Одеська області (16,4 тисяч). Найбільше закриттів також зафіксовано у столиці (27,5 тисяч), а також у Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

У яких сферах відкривають ФОП найчастіше?

Найпопулярнішою сферою для нових підприємців традиційно стала торгівля: 29% нових ФОПів займаються роздрібною і 8% — оптовою. Також активно розвиваються IT, ресторанний бізнес та інформаційні послуги. Водночас закриття відбуваються переважно у тих самих галузях.

Цьогоріч близько 60% нових ФОПів відкрили жінки. У Сумській області їхня частка найвища – понад 63%. Жінки найчастіше йдуть у сферу послуг, освіти, виробництва одягу та медицини, тоді як чоловіки зосереджуються на кур’єрських послугах, логістиці, будівництві та ремонті техніки.

Відкривають бізнеси й іноземці. Так, з початку року 1 648 нових ФОПів зареєстрували нерезиденти, серед яких найбільше громадян Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

Раніше аналітики YC.Market відстежили, скільки коштів з бюджету отримали нові підприємства у 2025 році. Лідирує Київ – 448,7 тисяч гривень, друге місце – Дніпропетровська область (308,6 тисяч гривень), третє – Львівська область (201,4 тисяч гривень). Київська область отримала 67,7 тисяч гривень, а Закарпаття – 45,5 тисяч гривень.