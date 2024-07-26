Мобілізація підприємців в Україні: чи є шанси на відстрочку

В Україні існує затверджена Кабінетом Міністрів процедура бронювання військовозобов'язаних. Адвокати пояснили, чи можуть ФОП бронювати себе та своїх працівників.

Чи має нині ФОП право на бронювання

Постановою Кабінету Міністрів України визначено механізм бронювання військовозобов’язаних через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія" під час воєнного стану. Однак, наразі цей механізм не включає ФОПів.

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За словами Ірини Кареліної, адвокат "АО CREDENCE", ФОП (платник ЄП) нині не може бронювати ні себе, ні своїх найманих працівників.

З аналізу вищезазначених норм, ФОП не може отримати бронь від мобілізації та не може забронювати своїх працівників, оскільки, ФОП не визначений в переліку тих, хто має право бронювати військовозобов’язаних,

– стверджує Ірина Кареліна, адвокат "АО CREDENCE".​

Водночас адвокат Адвокатського об'єднання "Verity Group" Костянтин Рибалко також зазначає, що чинне законодавство України не передбачає можливості бронювання працівників, які працюють у ФОПів-роботодавців. Є законопроєкти на розгляді, але вони поки що перебувають на стадії обговорення.

Водночас у Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти, які пропонують надати можливість роботодавцям здійснювати так зване "економічне бронювання", зокрема така можливість передбачена і для ФОП-роботодавців. На сьогодні ці законопроєкти на стадії обговорення у відповідних комітетах Верховної Ради України,

– каже Рибалко.

Нагадаємо, нині у парламенті зареєстровано законопроєкт № 11331, № 11331-1 та № 11331-2. Вони зосереджені на змінах, що пов'язані з економічним бронюванням ФОПів: законопроєкти пропонують положення, що дозволяють ФОПам бронювати як себе, так і своїх працівників.